Yozgat Valiliği bünyesinde 44 üniversite öğrencisi staj yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı sunuldu. 44 öğrenci program kapsamında Valilikte stajını tamamladı.

Programın amacı gençler arasında fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak olduğu bildirildi.

Konu ile ilgili Valilik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı kapsamında, Valiliğimiz bünyesinde 44 öğrencimiz staj yaptı” denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

Ulusal Staj Programı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, tüm kamu kurumlarının ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımıyla, tüm üniversiteli gençlerin fırsat eşitliği ve liyakat ilkelerine uygun olarak staj olanaklarından faydalanmasına yönelik yürütülen staj programıdır.

AMACI

Program ile üniversite öğrenimine devam eden gençlerin mezun olmadan önce iş hayatını tecrübe edebilmeleri ve istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesi için kamu kurumları ve gönüllü özel sektör kuruluşlarındaki staj olanaklarından faydalanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, başta kamu kurum/kuruluşları olmak üzere işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikteki insan kaynağını istihdam etmesine katkı sağlanmaktadır.

DEĞERLEME YÖNTEMİ

Programda liyakat esaslı ve objektif yöntemler ile adayların eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini artırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarılar göz önünde bulundurulmaktadır. Bu yöntemde, her bir öğrencinin e-devletten gelen bilgileri ve beyan ettikleri belgelere göre “akademik/mesleki”, “sanatsal/sosyal” ve “sportif“ yeterlilik puanları hesaplanmaktadır. Beyan usulü ile alınan bilgi/belgelerin doğruluğu üniversite kariyer merkezleri dâhil 14 farklı kurum/kuruluş tarafından teyit edilmektedir.

ADAYLARIN YERLEŞTİRMESİ

Değerlemeler sonucunda adayların mesleki/akademik, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları belirlenmekte ve adaylar kimlik bilgileri gizlenerek stajyer havuzuna aktarılmaktadır. İşverenler, ihtiyaç duydukları nitelikteki adaylara staj tekliflerini adayların kimlik bilgilerini görmeden yalnızca yeterlilik puanlarını baz alarak göndermekte, adaylar staj teklifleri arasından kendileri için uygun olan teklifi seçmektedir. Böylece gençler, kendilerine gelen teklifler arasından istediklerini kabul ederek "seçilmeyi bekleyen" değil, "staj yapacağı kurumu seçen" yetenekler haline gelmektedir.