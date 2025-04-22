Yozgat Valiliği, bu özel günü daha coşkulu bir şekilde kutlamak amacıyla tüm vatandaşlara ve esnafa, evlerini ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla süsleme çağrısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Haydi Yozgat. Yer gök bayrak olsun!” ifadeleriyle vatandaşlar bayrak asmaya teşvik edildi.

Yozgatlıları, binalarını ve iş yerlerini ay yıldızlı al bayraklarla süslemeye davet eden Valilik tarafından farkındalık yaratılmaya devam ediyor.

Valilik, bu ulusal kutlamaya tüm şehir sakinlerinin katılmasını ve kenti bayraklarla donatmayı hedefliyor.

Yozgat Valiliği, tüm şehir sakinlerinin bu özel günün anlam ve önemini hissederek kutlamalara katılmalarını hedefliyor. Bayraklarla donatılan sokaklar, 23 Nisan’ın ruhunu yaşatmak için hazır hale getiriliyor. Vatandaşların da çağrıya olumlu yanıt verdiği ve birçok iş yerinin şimdiden bayraklarla süslendiği gözlemleniyor.

23 NİSAN COŞKUSU TÜM ŞEHRİ SARIYOR

Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yapılan davette, “Haydi Yozgat. Yer gök bayrak olsun! Evlerimizi, işyerlerimizi, sokaklarımızı şanlı bayrağımızla süsleyerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna hep birlikte ortak olalım” denildi.