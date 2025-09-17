“Lütfen yasal tonaj sınırlarına uyalım” denilerek yapılan uyarıda, “Ağır tonajlı araçlara lütfen dikkat. Kaza riskini arttırır. Trafikte akışı olumsuz etkiler. Aşırı tonaj, yolların daha hızlı bozulmasına neden olur. Bakım, onarım maliyetlerini arttırır. Yollarda oluşan deformasyonlar sürücülerin yol güvenliğini tehdit eder” ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada; “Değerli beton santrali işletmecilerimiz, nakliyeci ve çiftçilerimiz; araçlarınızda aşırı tonaj konusunda Lütfen daha dikkatli olalım, bu yollar hepimizin. Yollar hepimizin ve güvenliğimizi sağlamak için aşırı tonaj ile yola çıkan araçlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Hem kendi güvenliğinizi hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak için lütfen yasal tonaj sınırlarına uyunuz. Unutmayın: Aşırı tonaj yolların daha hızlı bozulmasına neden olur. Kaza riskini artırır. Trafikte akışı olumsuz etkiler. Yollar hepimizin ortak malıdır, koruyalım ve kurallara uyalım” denildi.

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Değerli sürücüler, kendi güvenliğinizi ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak için lütfen yasal tonaj sınırlarına uyunuz.”