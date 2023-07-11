Valilik tarafından biçerdöver kullanımı hakkında uyarılarda bulunularak yapılan açıklamanın, tarla bitkilerinin zamanında, en az ürün kaybı ile tekniğine uygun olarak hasat edilmesini sağlamaya katkı için paylaşıldığı belirtildi.

Biçerdöver kullanımı hakkında yapılan açıklamanın amacı hakkında, “Bu sayede milli servet kaybını önlemek, biçerdöverlerle yapılan hasatta meydana gelen ürün kayıp ve hasarlarını en alt seviyede tutmak, eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amacıyla Yozgat sınırları dahilinde; biçerdöverlerin çalıştırılmaları, kullanımları, kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi amaçlanmaktadır” denildi.

BELGELERİ OLMALI

Açıklamada biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörlerinin sorumlulukları hatırlatılarak, "G sınıfı (biçerdöver) sürücü belgesi veya biçerdöver operatör belgesi bulunmayanlar biçerdöver operatörü olarak çalışamayacak ve biçerdöver sahipleri tarafından çalıştırılamayacaktır. Biçerdöver sahipleri ve operatörleri 2023 yılı için Yozgat ili mülki hudutları içerisinde yapılacak hasat sırasında yüzde 1,5 ürün kayıp oranını geçmeyecektir. Arazi durumuna göre ürün kaybı indeksi değerleri dikkate alınacaktır. Biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörleri, yetkili kontrolörlerce talep edilmesi halinde kimliklerini ibraz etmek zorundadırlar” ifadelerine yer verildi.

HASAT ÜCRETİ YAZILI OLACAK

Ürün sahiplerinin, hasatta fazla ürün kaybına sebep olan biçerdöver operatörlerini en yakın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmeleri istenen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: “Ürün sahipleri, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince yapılacak eğitim ve yayım faaliyetlerine katılacaktır. Biçerdöver hasat ücretlerinin belirlenmesinde esas, karşılıklı anlaşma olacaktır. Ürün sahibi veya ürün sahiplerini temsilen muhtarlık, belediye başkanlıkları, ziraat odası başkanlıkları veya çiftçi mallarını koruma başkanlıklarınca, hizmet vericiler olan biçerdöver sahibi veya sahipleri ile hukuki geçerliliği olan sözleşme yapılacak, biçerdöver hasat ücretleri parsel bazında belirlenebileceği gibi mezra veya köy bazında da belirlenebilecektir. Biçerdöver hasat ücretleri, yapılacak sözleşmede belirtilecektir. 2023 yılı biçerdöverle ürün hasadında tarla kontrolleri, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından hasat tekniği konusunda eğitimli ve yetki belgesi verilmiş teknik elemanlarca yapılacaktır.”

KURALLARA UYMAYANLARA TUTANAK

Kontroller sırasında tebliğde yer alan hususlardan bir veya birkaçının ihlal edildiğinin tespiti halinde tutanak düzenleneceği belirtilerek, “Tutanak doldurulacak ve Mülki İdare Amirinin onayına sunulacaktır. Bu tebliğin 3. Maddesine uymayanlara, davranışları başka bir suç oluşturmuyorsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 40. maddelerine uygun olarak eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla işlem yapılacak, muhalefet edenler veya zorluk çıkaranlar hakkında da yetkili kontrolörün talebi halinde ilgili makamlarca kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sağlanacaktır” denildi. Haber Merkezi/İHA