Yozgat Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, 110 gazi ve şehit yakını Karadeniz turuna gönderildi. Üç gün sürecek olan gezide, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize illeri ziyaret edilecek.

Gazi ve şehit yakınları, Cumhuriyet Meydanı'ndan yola çıkarken Vali Mehmet Ali Özkan'a verdikleri desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunmak amacıyla açtıkları pankartla duygularını ifade etti.

Etkinlik kapsamında katılımcılara Karadeniz'in doğal güzellikleri ve tarihi mekânları tanıtılacak olup, sosyal etkinlikler ve kültürel geziler de düzenlenecek.