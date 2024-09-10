Yozgat Valiliği tarafından vatandaşlar ağır tonajlı araçlar konusunda uyarıldı.

“Lütfen yasal tonaj sınırlarına uyalım” denilerek yapılan uyarıda, “Ağır tonajlı araçlara lütfen dikkat. Kaza riskini arttırır. Trafikte akışı olumsuz etkiler. Aşırı tonaj, yolların daha hızlı bozulmasına neden olur. Bakım, onarım maliyetlerini arttırır. Yollarda oluşan deformasyonlar sürücülerin yol güvenliğini tehdit eder” ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Değerli sürücüler, kendi güvenliğinizi ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak için lütfen yasal tonaj sınırlarına uyunuz.”