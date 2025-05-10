Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde meydana gelen trafik kazalarının büyük bir kısmının tek taraflı kazalar, dikkatsizlik, trafik kurallarına uymama ve yetersiz araç bakımı gibi nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.

DENETİMLER ARTIRILDI

Valilik açıklamasında, huzur ve güvenliğin teminatı olan emniyet ve jandarma güçlerinin, il genelinde yoğun trafik denetimleri gerçekleştirdiği vurgulandı. Açıklamada, "Amacımız ceza kesmek değil, can kayıplarını önlemek ve trafikte huzurlu bir ortam sağlamaktır" ifadelerine yer verildi.

VALİLİKTEN TRAFİKTE DİKKAT ÇAĞRISI

Yozgat Valiliği, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: “Emniyet kemerinizi takın. Hız limitlerine uyun. Alkol alarak araç kullanmayın. Cep telefonunuza değil yola odaklanın. Yorgun ve uykuluysanız araç kullanmayın. Araç bakımlarınızı düzenli olarak yaptırın.”

Valilik açıklamasının sonunda, "Unutmayın, trafikte her birimizin sorumluluğu var. Kurallara uyalım. Trafik kurallarına uyan tüm hemşehrilerimize teşekkür eder, görevli arkadaşlarımıza kolaylıklar dileriz" denildi.