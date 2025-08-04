Valilik sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla vatandaşlar uyarılıyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız, lütfen yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınalım. Ormanlık alanlara giriş yasağına uyalım. Anız yakmayalım. Unutmayalım, bir kıvılcım binlerce hektar araziyi ve ormanı yok edebilir” ifadelerine yer verildi.

Orman yangınlarının önüne geçilebilmesi amacıyla Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) da vatandaşlara ve yetkililere yönelik alınması gereken önlemleri sıraladı.

Vatandaşlara Yönelik Önlemler:

Ormanlık alanlar ve çevresinde ateş ve mangal yakılmamalı.

İzin verilen piknik alanları dışına çıkılmamalı.

Cam şişe, plastik, sigara izmariti gibi atıklar doğaya bırakılmamalı.

Anız ve tarımsal atıklar yakılmamalı, yakanlar yetkililere bildirilmelidir.

Düğün, kutlama gibi etkinliklerde havai fişek ve dilek balonu gibi ürünlerden kaçınılmalı.

Kuru otların bulunduğu alanlara araç park edilmemeli.

Enerji nakil hatlarına zarar verecek davranışlardan uzak durulmalı.

Yangın riski görülen durumlar 112 veya 177 numaralı hatlara bildirilmeli.

Yetkililere Yönelik Öneriler:

Yüksek risk dönemlerinde ormana girişler yasaklanmalı.

Denetim ekiplerinin sayısı artırılmalı.

Yangına ilk müdahale araç ve personel sayısı artırılmalı.

AFAD ve Orman Genel Müdürlüğü ortak tatbikatlar düzenlemeli.

Orman içi yollarda temizlik ve budama çalışmaları düzenli yapılmalı.

Su havuzlarının sayısı artırılmalı ve tahliye planları hazırlanmalı.

Orman köylerinde yangın eğitimi verilmeli, işçi alımlarında bu köylere öncelik tanınmalı.

TEMA’nın önerileri yalnızca bireysel önlemlerle sınırlı kalmadı. Kurumsal ve politik düzeyde yapılması gerekenler de detaylandırıldı:

Politikalar:

Yangınla mücadele için yeterli bütçe ayrılmalı.

STK’ların mücadeleye katılımı sağlanmalı.

İklim değişikliği göz önünde bulundurularak büyük yangınlara yönelik eylem planları hazırlanmalı.

6831 Sayılı Orman Kanunu’nun ilgili maddeleri daraltılarak izinlerin kapsamı azaltılmalı.

Kurumlara Öneriler:

Enerji Nakil Şirketleri:

Hat ve trafoların bakımı düzenli yapılmalı.

Yüksek riskli bölgelerde enerji hatları yer altına alınmalı.

Leyleklerin yuvalanmasına uygun düzenlemeler yapılmalı.

Milli Eğitim Bakanlığı:

Okullarda orman yangını konusunda eğitim çalışmaları artırılmalı.

Diyanet İşleri Başkanlığı:

Camilerde orman yangınlarını önlemeye yönelik bilgilendirme yapılmalı.

Medya Kuruluşları:

Hava durumu bültenleriyle birlikte yangın riski uyarıları da paylaşılmalı.