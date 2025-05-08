Yozgat Valiliği ile Yozgat Bozok Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolüyle, şehirdeki sahipsiz hayvanların tedavi süreçleri artık daha bilimsel bir çerçevede yürütülecek. Protokol, hayvanlara yönelik hizmetlerin niteliğini artırmayı hedefliyor.

ÜNİVERSİTE, SOKAK HAYVANLARININ TEDAVİSİNDE AKTİF ROL ALACAK

Yozgat Valiliği tarafından yürütülen sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar kapsamında, Sorgun ilçesi ve Yozgat merkezde hayvan bakım ve sağlık merkezleri oluşturulmuştu. Bu sürece şimdi Bozok Üniversitesi de dâhil oldu. İmzalanan protokol ile üniversitenin Veteriner Fakültesi, bu merkezlerde görev alarak özellikle kısırlaştırma ve tedavi süreçlerine destek verecek. Böylece hayvanların sağlık hizmetleri daha sistematik ve akademik bir yaklaşımla sağlanacak.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada, “Üniversitemizin desteğiyle sahipsiz hayvanların tedavi süreçleri daha bilimsel şekilde yürütülecek. Hem mevcut bakım evlerinde hem de yeni kurulacak merkezlerde üniversite mensuplarımız aktif görev üstlenecek,” dedi.

HAYVAN HASTANESİ AÇILIYOR: SAĞLIK ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, protokol töreninde yaptığı açıklamada üniversitenin sadece mevcut projeye değil, aynı zamanda şehrin sağlık altyapısına uzun vadeli katkılar sunacağını belirtti. Rektör Yaşar, “Yakın zamanda Yozgat’ta üniversitemize bağlı bir hayvan hastanesinin açılışını gerçekleştireceğiz,” diyerek müjdeyi verdi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Kul’un bu süreçte önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yaşar, “Şehrimize olan borcumuzu böyle bir projeyle ödemek bizim için anlamlı,” dedi.

BİLİMSEL KATKI, TOPLUMSAL FAYDA İLE BÜTÜNLEŞİYOR

İmzalanan protokol, yerel yönetim ile akademik kurumların ortaklaşa çalışmasının önemli bir örneğini oluşturuyor. Yozgat'ta uzun süredir devam eden sokak hayvanlarını toplama ve barındırma faaliyetleri, artık tedavi ve rehabilitasyon boyutuyla da daha kurumsal bir yapıya kavuşmuş durumda. Valilik, üniversite ve özel idarenin iş birliğiyle hem sokak hayvanlarının refahı hem de halk sağlığı açısından önemli bir adım atılmış oldu.