İstihdamlar, İşbaşı Uyum Programı (İUP) kapsamında farklı şehirlerde yürütülecek olup, başvuru ekranı e-Devlet üzerinden açıldı.

Program kapsamında işe alınacak personeller, valilik ve kaymakamlıklarda çeşitli birimlerde destek personeli olarak görevlendirilecek. İşbaşı Uyum Programı çerçevesinde sunulan bu imkan, iş tecrübesi olmayan ya da uzun süredir istihdamdan uzak kalan bireyler için kamu sektöründe önemli bir deneyim fırsatı sunuyor.

Başvuru Şartları

Programa başvurmak isteyen adayların aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekiyor:

T.C. vatandaşı olmak

İŞKUR’a kayıtlı iş arayan statüsünde bulunmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

Programa başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmamış olmak

Son 1 ay içinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı olarak çalışmamış olmak

Program başlangıç tarihi itibarıyla yine sigortalı gösterilmemiş olmak

Ailede kişi başına düşen gelir seviyesinin belirlenen sınırın altında olması (hane gelir şartı)

İŞKUR’un aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından halihazırda faydalanmıyor olmak

Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular, İŞKUR’un resmi internet adresi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak yapılacak. Adayların sisteme giriş yaptıktan sonra "Online İşlemler" menüsünden “İşgücü Uyum Programı (İUP)” sekmesine tıklayarak uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekiyor.

İlgili Pozisyonlar ve Çalışma Alanları

Alımlar, kamu hizmet binalarında temizlik, büro destek, arşivleme ve benzeri hizmet alanlarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek. Görev süreleri, program koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilecek.

Başvuru Takibi ve Sonuçlar

Başvuru süreci ve değerlendirme sonuçları, yine İŞKUR’un resmi portalı üzerinden duyurulacak. Adayların düzenli olarak ilan sayfasını takip etmeleri ve sisteme kayıtlı iletişim bilgilerini güncel tutmaları öneriliyor.