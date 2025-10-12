Yozgat Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere dayanarak zirai don uyarısı yayımladı. Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, 12 Ekim Pazar gecesi saat 22.00’den itibaren 13 Ekim Pazartesi sabah 10.00’a kadar Yozgat’ta yer yer hafif zirai don bekleniyor.

Uyarı kapsamında, Sivas, Kayseri, Niğde ve Kırşehir ile birlikte Yozgat’ta da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte don olaylarının yaşanabileceği tahmin ediliyor. Valilik, özellikle tarımsal üretim yapan vatandaşların olası zararlara karşı gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının ani düşüş göstermesi sebebiyle bitkisel ürünlerin korunması, seralarda ısıtma sistemlerinin devreye alınması ve açık alanda hassas ürünlerin örtülmesi gibi tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Meteoroloji yetkilileri, zirai don riskinin gece ve sabah erken saatlerinde etkili olacağını belirterek, vatandaşların gelişmeleri yakından takip etmelerini tavsiye etti.