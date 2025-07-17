Valilikten yapılan açıklamada, serinlemek amacıyla su kanalı, gölet ve barajlara girmenin hayati risk taşıdığı belirtilerek, özellikle gençler ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların bu konuda dikkatli olması istendi.

Açıklamada, "Su hayattır can almasın. Serinlemek maksadıyla su kanalı, gölet ve baraj suyuna giren vatandaşlarımızı, gençlerimizi ve çocuklarımızı uyarıyoruz. Çeşitli tehlikeler barındıran su kanalları ve baraj göllerinde yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Ölüme yüzmeyin" ifadelerine yer verildi.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Baraj ve göletlerde zeminin kaygan ve dengesiz olması boğulma riskini artırır.

Ani soğuk su teması, özellikle kalp rahatsızlığı olan bireylerde kalp krizine yol açabilir.

Akıntılar, yosunlar ve bataklık bölgeleri fark edilmeden tehlikeli hale gelebilir.

Sulama kanallarının yapısı hızla derinleşebilir, yüzme bilmeyenler için ölümcül olabilir.

Çocukların su kenarlarında mutlaka yetişkin gözetiminde olması gerekir.

Valilik ayrıca, herhangi bir boğulma vakasında zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gerektiğini hatırlattı.

“Tatlı Suya Girmeyiniz”

“Ölüme yüzmeyin” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Tatlı suyun kaldırma kuvveti azdır. Tatlı su yüzücüyü yorar. Dip çekimi fazladır. İlimiz sularında dip yapısı risklidir. Akıntı fazladır, boğulma riski yüksektir. Yüzme bilinse bile kesinlikle tatlı suya girmeyiniz” denildi.