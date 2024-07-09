Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yapay zekâ destekli sahte videolara yönelik vatandaşları uyardı.

Vali Özkan, “Toplum nezdinde itibarlı kişilerin görüntü ve sesleri kullanılarak yapay zekâ destekli uygulamalarla oluşturulan aldatıcı içeriklere karşı dikkatli olun” dedi.

Özkan yaptığı açıklamada, “Yatırım fırsatı gibi ilgi çekici konu başlıklarıyla dolandırıcılık amaçlı olarak paylaşılan bu tür videolara itibar etmeyin. Kaynağını ve doğruluğunu teyit edemediğiniz içerikler üzerinden herhangi bir finansal işlem ya da başvuru yapmayın” ifadelerini kullandı.