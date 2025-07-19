Valilik Uyardı: Eğlenceyi Tehlikeye Dönüştürmeyin!

Mutlulukların hüzne dönüşmemesi gerektiğini belirten Valilik, eğlenceli bir ortamı silahla bozmanın yanlış olduğunu kaydetti.

Valilik, il genelinde ve köylerde düzenlenen düğün törenlerinde silah atan vatandaşları uyardı. Mutlulukların hüzne dönüşmemesi gerektiğini belirten Valilik, silah konusunda vatandaşların tedbirli davranması gerektiğini belirterek, eğlenceli bir ortamda silah kullanılmasının hoş bir davranış olmadığını bildirdi.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Düğünlerde, kutlamalarda ve diğer ortamlarda insanların güvenliğini kasten tehlikeye sokan, medeniyet dışı ve insan onuruna yakışmayan davranışlarda bulunanları polisimiz ve jandarmamız özel olarak takip etmektedir. Silah ruhsatı verilince düğünde silah atılır diye bir madde yok. Kanunda zaten bu durum suç oluşturmaktadır. Toplumun olduğu yerde bu silahı zaten atmayacaksınız bu kanunen yasaktır” ifadeleri kullanıldı.

Yanlış Bir Gelenek

Düğünde silah atma geleneğinin yanlış bir gelenek olduğunu söyleyen Valilik, “Bu gelenek sayesinde birçok insanımızı ya kaybediyoruz, ya da sakat kalmalarını sağlıyoruz. İstenmeyen olaylar yaşandıktan sonra da hep birlikte üzülüyoruz. Silah atılacaksa resmi poligonlar var orada atılsın. İnsanların, çocukların, ailelerin bulunduğu ve meskûn mahal dediğimiz yerlerde silah atılmaması gerekiyor. Bu hususta başta muhtarlarımız olmak üzere tüm hemşerilerimizin duyarlı davranarak hep birlikte istenmeyen olayların önüne geçeceğimizi umuyorum” dedi.