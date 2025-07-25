Valilikten yapılan açıklamada, sahipli hayvanlarını sokağa terk eden kişilere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 86 bin 358 lira idari para cezası, ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 177. maddesi uyarınca 6 aya kadar hapis ve adli para cezası uygulanacağı belirtildi.

Cezası 86 Bin Lira2

Açıklamada, hem hayvanların güvenliği hem de toplum sağlığı açısından bu kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Cezası 86 Bin Lira

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“Lütfen sahipli hayvanlarınızı başıboş bırakmayın, onları koruyun ve sorumluluklarınızı yerine getirin” denilen açıklamada, hayvanların yaşam hakkının korunmasının ve toplum huzurunun herkesin ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi.

Muhabir: Selma Şahin