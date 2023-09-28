Vali Özkan, trafik kurallarına uymamanın yolculukları ve toplumun güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, trafik kazalarının Yozgat’ta ki en büyük sorunlardan biri olduğunu ve bu sorunu çözmek için emniyet ve jandarma güçlerinin kesintisiz bir şekilde tedbirler aldığını ve almaya devam edeceğini vurguladı.

Özkan, trafik kazalarının başlıca nedenlerinin aşırı hız, alkollü araç kullanımı, cep telefonu gibi cihazların seyahat sırasında kullanımı, kırmızı ışık ve diğer trafik kurallarının ihlali olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle, trafik kazalarını önlemek ve can kayıplarını azaltmak için çok basit önlemler almanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Ayrıca, emniyet kemerleri ve diğer koruyucu ekipmanların kullanımının yanı sıra trafik kurallarına uymak gerektiğini vurgulayan Özkan, toplumun trafik güvenliği konusundaki hassasiyetini artırmak ve emniyet güçlerinin çabalarına destek olmak gerektiğini söyledi. Trafik kurallarına uymak, sadece bireylerin değil, tüm toplumun sorumluluğu olduğunu hatırlattı. (Haber Merkezi)