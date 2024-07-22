Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 2016 yılında Hakkari'de şehit olan polis memuru Abdullah Bozkurt'un babası Hüseyin Bozkurt’u makamında misafir etti.

Vali Özkan, şehide Allah’tan rahmet, şehidin babası Hüseyin Bozkurt’a sağlıklı ömürler diledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Sizler, sevdiklerinizi vatan, bayrak ve ezan uğruna fedakârca toprağa verdiniz. Bu ulvi göreviniz için minnettarız. Sizlere olan borcumuz büyük, ancak tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.