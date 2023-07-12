Kursa katılan çocuklarla sohbet edip yaz tatilini ve Kur'an Kursu'nu iyi değerlendirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Vali Polat, Yozgat genelinde 1084 Yaz Kur'an Kursu'nun açıldığını söyledi.

Vali Polat ziyarette yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Kurslara katılan öğrencilerimize Kur’an’ı Kerimi ve duaları öğreteceğiz ama aynı zamanda spor yapacağız, sizleri gezilere götüreceğiz. Devletimizi, milletimizi, bayrağımızı, atalarımızı çok seveceğiz. Annemize, babalarımıza çok iyi davranacağız. Çevremizi seveceğiz. Hayvanlara iyi davranacağız. Doğaya iyi davranacağız. İyi insan olacağız. Ahlaklı ve güzel insan olacağız. Böyle iyi çocuklarımızın iyi yerlerde olması lazım. Yolunuz hep açık olsun.” Alpaslan Demir