Vali Polat, “Asil Milletimiz; "Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır" dedi.

Vali Polat mesajında şu ifadelere yer verdi; “FETÖ/PDY terör örgütü tarafından planlı olarak gerçekleştirilen ve tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimlerinden biri olan 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti ve çağrısıyla, dilde tekbir, kalplerde sarsılmaz iman ile gök kubbeden bayrağımızı, minarelerden ezanımızı dindirmeyerek darbe girişimini püskürtmüş ve bertaraf etmiştir. 15 Temmuz milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Bu mücadelenin ve zaferin sahibi sizler gibi vatanına sahip çıkanlardır. 15 Temmuz tıpkı İstiklal Harbimiz gibi Türk milletinin topyekün kıyamıdır, dirilişidir, şahlanışıdır. Anadolu toprakları o gece bir kez daha bize vatan kılınmıştır. Allah’ın inayeti, milletin dirilişi, yüz milyonlarca kardeşimizin duasıyla Türkiye yeniden felaha kavuşmuştur. 15 Temmuz bize şu hakikati bir kez daha göstermiştir ki, Bu millet asil bir millettir. Bu millet cesur, kahraman ve hürriyetine canı pahasına sahip çıkan bir millettir. Bu millet vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşma erdemi gösteren necip bir millettir. Bu millete hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Asil Milletimiz; "Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır." Mısralarından aldığı güçle, Çanakkale ruhunu yeniden yaşamış ve tarihe altın harflerle yazılan bir direniş ve diriliş öyküsüne, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi”ni eklemiştir. Bu zafer vesilesiyle, şanlı geçmişimizden devralınan 15 Temmuz ruhu mukaddes bir emanet olarak korumaya ve geleceğimizin inşasına ışık tutmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, “Vatan yürekte başlayıp şehadetle biter” diyerek, şanlı tarihimize destan yazan, mukaddes kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyor, üstün cesaret ve fedakârlıklarından dolayı gazilerimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum.” Mustafa Babayiğit