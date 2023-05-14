Halk Eğitim Merkezi'nde 1015 nolu sandıkta eşi Pınar Filiz ve kızı Zeynep Defne Polat ile oyunu kullanan Vali Ziya Polat, seçimlerin sükunet içerisinde geçeceğini söyledi.

Vali Ziya Polat yaptığı açıklamada; “ Bugün demokrasi bayramımız Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için vatandaşlarımız sandık başına gitti. Seçimlerimiz ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Yozgat genelinde bin 300 sandık, 300 bin 502 vatandaşımız oy kullanacak. Şuana kadar herhangi bize yansıyan tutanak tuttuğumuz, adliyeye yansıyan herhangi bir olayımız yok huzur ve güven içerisinde seçimin biteceğini düşünüyoruz. Yiğitler şehri Yozgat seçim dönemi boyunca Allah’a şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadı birbirine saygı sevgi çerçevesinde seçim çalışmaları yapıldı. Tüm arkadaşlarımızla sahadayız Emniyetimiz, Jandarmamız, sağlık teşkilatımız, 122, GAMER görev başındalar gece boyunca da görev başında olacaklar” diye konuştu. Alpaslan Demir