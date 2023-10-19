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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele konu başlıklarını görüşmek üzere 81 ilin valisiyle video konferans gerçekleştirdiklerini duyurdu.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Terör, zehir taciri, göçmen kaçakçılığı, organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelenin sonuna kadar süreceğine dikkati çekerek, “Bakan yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, 81 ilimizin Valisi, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlarıyla; Terör, Organize suç örgütleri, Uyuşturucu, Asayiş, Düzensiz göç ve Siber suçlarla mücadele ana gündem maddelerini içeren video konferans toplantımızı gerçekleştirdik” ifadelerine yer verdi.