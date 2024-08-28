Vali Makam Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, Yozgat Bozok Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Yükseköğretim kurumları ve yurtlarda huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi ve gerekli tedbirlerin konuşuldu.

Vali Mehmet Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Yozgat genelinde 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde barınma, yurt kontenjanları, kayıt döneminde ve öncesinde yapılacak çalışmalar, bu konuda takvimin sağlıklı işletilerek öğrencilerin mağdur olmaması için hayata geçirilecek tedbirler görüşüldü” ifadelerini kullandı.