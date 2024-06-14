Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Özkan, bayramların, dini ve milli duyguların yaşandığı kıymetli günler olduğunu belirtti.

Vali Özkan mesajında, “Huzurun, bereketin, hoşgörü ve kardeşliğin, paylaşmanın en yoğun şekilde yaşandığı müstesna günlerden birisi olan mübarek Kurban Bayramı’na erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, millet olarak dini ve milli duyguların yaşandığı kıymetli günlerdir. Geçmiş ile gelecek arasında ki güçlü bağdır” dedi.

Özkan, şunları kaydetti: Gelenek ve göreneklerin tazelenmesine, insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygularının kuvvetlenmesine, birlik ve beraberlik şuurunun güçlenmesine vesiledir. Mutlulukların, sevinçlerin, başarıların paylaştıkça artığını, üzüntüler ve acıların da paylaşıldıkça azaldığını unutmamalı, küskünlükleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşmalı, yardımlaşma ve dayanışmayı artırarak, kardeşlik duygularımızı güçlendirmeli, aile büyüklerimizi, akrabalarımızı, hasta, yaşlı ve yalnız kardeşlerimizi ziyaret ederek, yetime, yoksula, kimsesizlere, çaresizlere çare olarak bayramlarımızı günün anlam ve önemine göre uygun olarak yaşamalıyız. Bayram vesilesiyle aile ziyaretleri için trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın, bayramlarının güzel bir şekilde geçmesi için trafikte yaşanacak yoğunluğu göz önünde bulundurarak, tedbirli davranmaları ve trafik kurallarına uymaları önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Yiğitler Şehri Yozgatlı hemşerilerim olmak üzere, Aziz Milletimizin ve tüm İslam Âleminin Kurban Bayramı’nı yürekten tebrik ediyor, bu bayramın, barış, mutluluk ve huzurun yeryüzüne hâkim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.”