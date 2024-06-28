Yozgat İl Özel İdaresi Sosyal Tesisi'nde gazetecilerle buluşan Vali Mehmet Ali Özkan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Vali Özkan, gazeteciler aracılığıyla il genelinde yaşanan olaylara dair fikir edindiklerini belirterek, "Sizlerin sayesinde ilimizi daha iyi tanıyoruz, sahada yapılması gerekenleri daha iyi kavrıyoruz ve bu istikamette yol almaya çalışıyoruz. Sahada yüreğinizle, ahlakınızla ve vicdanınızla ekmeğinizin peşinde koşan sizler bizlere ışık ve istikamet oluyorsunuz” dedi.

“BASIN 4’ÜNCÜ GÜÇ OLARAK BİZLERE DESTEK VERİYOR”

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Dönem itibariyle Yozgat’a hizmet etme noktasında bütün olayların bütün hizmetlerin içerisinde basın mensupları olarak sizler ve bizler bulunuyoruz. Basın 4’üncü güç olarak bizlere destek veriyor. Toplumsal dengeyi sağlamak, toplumu bilgilendirmek ve kamuyu denetlemek üzere basın mensupları sahada görev alıyor. 9 aylık bir süre oldu göreve başlayalı. Bu süreçte olmazsa olmazımız seçimleri, dini bayramlarımızı ve özel günlerimizi hep beraber geçirdik. Bu günlerle birlikte sahada insanlarımıza hizmet coğrafyamıza güzellik olsun diye çalışmalarımızı gayret içerisinde devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde sayın bakanlarımızın destekleriyle hemşehrilerimizin hem gayreti hem de dualarıyla durmaksızın yol olmaya devam ediyoruz. Yapılması gereken işlerimiz çok. Bu sene bir aksilik olmazsa il özel idaresi köylerimizde içme suları, kanalizasyon, tarımsal sulama ve diğer sektörlerde il özel idaresi ortaklaşması ile kamuoyu ajanslarıyla birlikte inşallah yol, içme suyu sektörü ile 300 milyonun üzerinde çalışmalar yaptık. Yine ajans ortaklaşmasıyla birlikte yapacağımız yatırımlar yaklaşık 500 milyona yaklaşacak” diye konuştu.

“FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPIYORUZ”

3. lige yükselen Yozgat Bozokspor ile alakalı bilgi veren Vali Özkan, şu açıklamada bulundu: “Bozokspor’un 3. lige çıkmış olması hem bizlere hem kentimize gurur veriyor bu durumda emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bozokspor’un mevcut başkanı görevi bırakmış olsa bile mevcut yönetimi ve yönetimin içerisinde de bir kısım düşünceleri var. İlimizde Bozokspor yönetimine talibim diyen arkadaşlarımız var. Onlar zaman zaman bizlere de geliyorlar fikir alışverişi yapıyoruz. Bozokspor yeni bir yönetimle yoluna devam edecektir. Milletvekillerimizle konunun paydaşı diğer kulüpler ve sporla alakalı bütün kesimlerle istişare halindeyiz. İnşallah kısa zaman içerisinde Bozokspor yeni yönetimi ve yeni oluşumuyla yoluna devam edecektir.”

“DEVLETİMİZ BAŞLADIĞI HİÇBİR İŞİ YARIDA BIRAKMAZ”

Bozok şehir stadyumu inşaatının tamamlanması noktasında çalışmalara devam ettiklerini belirten Vali Özkan, “Bozok Şehir Stadyumunu bitirme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla görüşüyoruz. Burada yeni maliyet hesapları yapılması gerekiyor ve çalışmalar bitmek üzere. Devletimiz başladığı hiçbir işi yarıda bırakmaz. Önümüzdeki yıl içerisinde tamamlarız diye düşünüyorum burada inşaat süreci var dolayısıyla Bozokspor’da inşallah 3. Ligde yeni statta oynar ama sezona yetişir mi sezon sürecini de hesaba katarsak biraz daha zaman gerekiyor. Stadyumumuzda kameralarımız mevcut. Önceki işi alan firmayla devam eden tasfiye süreci yeni maliyetlerin hesaplanması zaman alıyor. Bu durum stattan vazgeçtiğimiz veya yapmayacağımız anlamına da gelmiyor” şeklinde konuştu.

“YOZGAT’A TURİZMİ KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

“Yozgat’ta turizm konusu ele alınmaz turizm konusunda başarılı olmazsak kendi yerimizde sayıklar dururuz” diyen Vali Özkan, “Yozgat’a turizmi kazandırmak için Belediyelerle beraber çalışıyoruz. Sarıkaya Roma Hamamının genel restorasyon çalışmaları bitti geçici yaz sezonunda kapalı kalmaması için tedbir alınarak vatandaşlarımızın ziyaretine açtık. Ora da bir takım onarım çalışmaları devam edecek. Kazankaya kanyonu hep tartışılan yer olarak biliniyor. Orada proje çalışmaları bitmek üzere en azından bir kısmına il özel idaresi ORAN Kalkınma Ajansı üzerinden bir kısmına başlayacağız. Etap etap yıllara yayarak devam edeceğiz. Kazankaya Kanyonu bizim için çok önemli. Kazankaya Kanyonu çok güzel bir vadi dağ keçilerine uygun bir yer. Milli Parklar Genel Müdürlüğü bizlere yaban keçisi popülasyonu üretmek ve yaşatmak için orada sürü kazandıracak. Orada fotoğraf, video, doğa, turizm olarak katkı sağlanacak. Turizm konusunda belediyelere çok büyük görevler düşüyor. Bizlere Çekerek’i Aydıncık yeni Kazankaya’ya, Kazankaya’yı Akdağmadeni’ne, Akdağmadeni’ni Sarıkaya’ya bağlamamız gerekiyor ki kuzeyde bir turizm hattımız olsun. Bu konuyu belediyelerimizle birlikte ortaklaşa çalıştığımız konular da var. İl merkezinde Çamlık hakikaten olmazsa olmaz değerimiz. Spor Vadisinin bir an evvel tamamlanması konusunda çalışmalar yapılmalı. Kerkenez Harabelerinde 32 yıldır kazısı devam ediyor çünkü çok ince bir iş hızlı devam edilmesi konusunda orda ki yapıya zarar verebiliyorsunuz” yorumunda bulundu.

“BELEDİYE ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR”

Otopark konusunda vatandaşların mustarip olduğunu dile getiren Vali Özkan, “Yozgat’ta trafiğin akışını sağlamak için ister istemez ceza kesmek zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımız buna benzer durumlarda 112 kayıtlı sistem üzerinden ihbar ediyor ki 5 dakika bıraktım neden ceza kestiniz zaten kayda giriyor. Emniyet güçlerimiz işlerini yapmak zorunda kalıyor. Bizim en çok sorun ve problem yaşadığımız konulardan bir tanesi otopark ve park düzeni konusu. Bu konu üzerine belediye başkanımızla zaman zaman görüşüyoruz belediyede çözüm üretmeye çalışıyorlar. İnşallah kısa vadede çözüm üretirler çünkü gerçekten otopark çok önemli. Emniyet güçlerimizin en çok mağdur olduğu konu otopark konusu. Bu sorun bazı ilçelerimizde de var sadece il merkezinde değil” şeklinde ifadelere yer verdi.

“KONAKLAMA TESİSİ KURMAYI PLANLIYORUZ”

Aquapark’ı bir dönem belediyenin işlettiğini ve sonrasında il özel idaresine devredildiğini söyleyen Vali Özkan, “Aquapark’ı il özel idaresinin yaptığı bir tesis yerel yönetimin işletmesi daha doğru düşünülerek belediyeye devri yapılmış. Belediye başkanı Kazım Arslan dedi ki biz burayı zaman zaman problem yaşıyor ve işletmekte zorlanıyoruz aslı sahibi olan il özel idaresine tekrar devretmek istiyoruz teklifinde bulundu. İl genel meclisinde gündemde konu oldu ve alınan karar sonrasında il özel idaresine devri gerçekleştirildi. O bölgeye konaklama tesisi kurmayı planlıyoruz ve konaklamalı bir tesis haline getirme düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“12 YATIRIMCIYLA SÖZLEŞME İMZALADIK”

Bozok Organize Sanayi Bölgesinde çalışmaların devam ettiğini ve 12 yatırımcıyla sözleşme imzaladıklarını söyleyen Vali Özkan, “Bozok Organize Sanayi Bölgesinde 12 yatırımcı parsel satın aldı. 5-6 tane ön incelemesi yaptığımız başvurular var. O bölge 30 parsellen oluşuyor. Şuan ki ekonomik koşulların yatırıma dahil gecikmesine sebep olduğu hususlar da olabiliyor ama şuanda 12 parselde yatırımcıyla sözleşme imzaladık. O bölgede önemli hedeflerimiz var küçük sanayi sitesini o tarafa doğru taşımak üzere yer tahsisi yapılmıştı gecen sene sayın cumhurbaşkanımız bizim küçük sanayi sitesinde Bozok Organize Sanayi Bölgesine taşımak üzere yatırım programına alındı orada çalışmalara devam ediyoruz kısa süre içerisinde 500 iş yeri oraya taşınacak” diye konuştu.