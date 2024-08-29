30 Ağustos Zaferi, Çanakkale'den Sakarya'ya uzanan kahramanlık destanının yazıldığı ve milletin zalimlere karşı omuz omuza mücadelesinin zaferle taçlandırıldığı tarih olduğunu söyleyen Vali Mehmet Ali Özkan, “Bu zaferin 102. yıl dönümünü milletçe gurur ve onurla yaşıyoruz” dedi.

Vali Özkan mesajında, “30 Ağustos, vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan, vatan ve hürriyet aşkı, bayrak sevgisi gibi değerleri her şeyden üstün tutarak düşmana karşı gözlerini kırpmadan mücadele veren aziz Türk milletinin varoluş öyküsü, ümidi tükenmiş binlerce insanın tüm dünyaya başkaldırışı ve imkansızlıkların bahane olmayacağının en büyük kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Bu destansı zaferle milletin, esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun istiklalinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini söyleyen Vali Özkan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin de müjdecisi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen aziz Milletimizin yeniden şahlanışının adıdır. Bu toprakları vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin mücadele azmi, Cumhuriyet’imizin en büyük güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor; başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun” diye konuştu.