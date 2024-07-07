Özkan açıklamasında, “Muharrem Ayı'nın 10. gününde vuku bulan ve İslam Alemi'ni derinden yaralayan Kerbela acısı, hangi meşrep ve mezhepten olursa olsun tüm Müslümanların yüreğini yakan unutulmaz bir ızdıraptır. Hz. Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt`ten birçok masumun acımasızca şehit edilmesi tüm İslam Alemi'nin kalbinde iz bırakan derin bir yaradır” dedi.

Özkan, “Birliğimizin ve beraberliğimizin daha da arttığı bu günlerde, gözlerimiz daima doğruluğa ve kardeşliğe baksın; yüreğimiz sevgi, saygı ve hoşgörüyle çarpsın. Bu duygu ve düşüncelerle; Muharrem Ayı'nın tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, Kerbela şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Böyle acıların tekrar yaşanmamasını canı gönülden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.