Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü dolasıyla bir açıklama yaptı.

Vali Özkan, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıl dönümünde, vatan uğruna şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle, gazilerimizi ise şükranla anıyoruz” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Dünyada ve bulunduğumuz coğrafyada barışın ve istikrarın savunucusu olarak çok önemli faaliyetler yürüten Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünün haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Kıbrıs Barış Harekâtı, tarihten silinmek istenen bir halkın yeniden doğuşunun, yeniden şahlanışının, Türkü’nün temel hakları çiğnendiğinde, özgürlüğü tehdit edildiğinde, varlık ve bekasına kast edildiğinde nelerin göze alabileceğini bütün Dünyaya Kurtuluş Savaşından sonra bir kez daha gösteren apaçık delilin adıdır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıslı soydaşlarımızın imdadına yetişilmiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sınırları çizilmiş, mevcudiyeti sağlam temeller üzerine oturtularak hak ve hürriyetleri yeniden tesis edilmiştir. Bu vesileyle, soydaşlarımızın özgürlük ve bağımsızlığını kazanması ve Kıbrıs’a yeniden barışın getirilmesi için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtında, tereddütsüz şehadet şerbeti içen Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bizlere emanet Gazilerimizi saygıyla anıyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ‘20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.