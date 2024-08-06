Jandarma ekipleri her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirten Vali Özkan, “Şefaatli'de tarım arazisinde patlayan tekerleğiyle mahsur kalan traktörü gören jandarma ekiplerimiz, hızla yardıma koşarak traktörün tekerini kısa sürede tamir etti” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Traktör sahibi çalışmalarına kaldığı yerden devam edebildi. Traktör sahibi, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, gösterdikleri duyarlılık için memnuniyetini dile getirdi. Jandarma ekiplerimizin sadece güvenliği sağlamakla kalmayıp, vatandaşların günlük hayatında da her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha kanıtlandı. Bu yardımsever ve duyarlı tutumlarından dolayı Jandarma teşkilatımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.