Vali Mehmet Ali Özkan, “Ülkenin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihe altın sayfalar yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı olan, Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Vali Özkan mesajında şunları söyledi: “Bu tarih, aynı zamanda gazi ve şehitlerimize duyduğumuz minnet ve saygının da açık bir göstergesidir. Şanlı zaferlerle dolu Türk tarihinin temelinde de kahramanlık ruhu ve derin inanç vardır. Şehitlik ve Gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canlı pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız gurur kaynağımızdır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kutsal emanetine, nesilden nesile yaşatılan bir ruh ve anlayışıyla sahip çıkacağımızı, çocuklarımız ve gençlerimize daha güzel bir hayat, daha müreffeh bir ülke bırakmak için milletçe sarsılmaz bir irade ile çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum.”

Özkan son olarak, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.