Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Köseoğlu Mahallesi, Gevrekzade Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafların çay davetini geri çevirmeyen Vali Özkan, vatandaşların ve esnaflarla sohbet ederek taleplerini alıp önerilerini dinledi.

Kente yapılacak yeni yatırımlar ve sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması hususunda esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Vali Özkan, şehrin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik yürütülen yoğun programda fırsat buldukça esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini söyledi.