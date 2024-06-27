Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, boğulma vakalarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Yaz mevsiminde serinlemek için su kenarlarına giden vatandaşlarımızın dikkatli olması ve gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Özellikle çocuklar ve yüzme bilmeyen kişiler asla denize veya havuza girmemeli. Ebeveynler çocuklarını su kenarlarında yalnız bırakmamalı ve her zaman gözetim altında tutmalıdır” dedi.

Boğulma vakalarında ilk müdahalenin çok önemli olduğunu belirten Vali Özkan, “Boğulma vakalarında ilk müdahaleyi yapan kişilerin panik yapmadan soğukkanlı kalması ve gerekli adımları atması gerekiyor. Boğulan kişiyi sudan çıkarıldıktan sonra solunum ve kalp atışlarını kontrol etmeli ve gerekli yardımı sağlamalıdır. Su hayattır can almasın. Serinlemek maksadıyla su kanalı, gölet ve baraj suyuna giren vatandaşlarımızı, gençlerimizi ve çocuklarımızı uyarıyoruz. Çeşitli tehlikeler barındıran su kanalları ve baraj göllerinde yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Ölüme yüzmeyin” ifadelerini kullandı.