Yozgat’ın ve Aydıncık ilçesinin önemli değerlerinden biri olan ametist ve yarı değerli taşlarla takı, süs eşyası gibi ürünler üreten Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, Vali Mehmet Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bölgenin önemli değerlerinden olan ametist ve diğer yarı değerli taşların işlenerek ekonomiye kazandırılmasındaki katkılarından dolayı kooperatif yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

“FESTİVALLERE KATILIYORUZ”

Yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi veren Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, "Yöremizde bulunan taşları çıkartıyoruz, getirip depolarımızdan muhafaza ediyoruz. Yağlı kesimler, sulu kesimler yaptığımız taş işleme makinalarımız var, taşları ne yapmaya karar verdiysek taşın özel yerlerini bulup kesiyoruz. Kestikten sonra takıya o şekilde dönüştürüyoruz. Bir kolye mi yapacağız, yüzük mü yapacağız, ona göre karar verip tasarımını tasarladıktan sonra kesimini yapıp, zımparasını yapıp, parlatma işlemini yapıp, delme işlemini yapıyoruz. Takımız gümüşle buluşacaksa gümüşle buluşturuyoruz. Bu şekilde takımız da son haline gelmiş oluyor. Küçük bir ilçedeyiz, burada kadınlar hem sosyalleşiyor doğal taş işlemeciliğinde hem sanat öğreniyorlar, kendilerini geliştirerek ekmeğini taştan çıkarıyorlar. İlçemizi, ilimizi tanıtıyoruz, birçok fuarlara, festivallere de katılıyoruz. Bu yüzden kadınlarımız sosyalleşiyor ve ekmeğini taştan çıkarıyor diyebiliriz" dedi.

“EN DEĞERLİSİ AMETİST TAŞI”

Başkan Türker, ilçede ametist, jasper, kalsedon, akik, opal ve kuvars gibi birçok yarı değerli taşın çıktığını söyleyerek, “Biz bunları yöremizde çıkarttıktan sonra atölyemize getirip ayrıştırıyoruz. Atölyemizde taşların uygun yerlerinden takılar haline getiriyoruz. Bu yarı değerli taşları kolyeler, yüzükler, bileklikler birçok takı aksesuarına dönüştürüyoruz. Yöremizde çıkan en kıymetli taşlardan birisi de ametist taşı, mor Yakut olarak bilinir. Yarı değerli taşların içinde en değerlisidir. Şifası en yüksek taşlardandır, yine vücuttaki negatif elektrik yükünü alıp pozitif enerjiye çevirdiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra nazara karşı etkili olduğu bilinmektedir. Birçok şifalı yönleri vardır. Biz de bunları takılara dönüştürüyoruz, insanların hizmetine sunuyoruz. Onlar da şifası ve görselliği bakımından bu ürünleri tercih ediyorlar” ifadelerine yer verdi.

SATIŞLARKOOPERATİFTE YAPILIYOR

Aydıncık Halk Eğitim Merkezince açılan kurslara ilginin yoğun olduğunu da söyleyen Türker, “İlçemizde birçok kez doğal taş işleme ve takı tasarım kursu açtık. Yöredeki kadınlar, genç kızlar halk eğitim bünyesinde önce açtığımız kurslarda eğitim görüyorlar. Burada taş işleme eğitimini de ben veriyorum. Eğitimden sonra kursiyerler yaptığı ürünlerin, takıların kooperatif aracılığıyla pazarlamasını ve satışını yapıyoruz. Onlar da ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar” dedi.