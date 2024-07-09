Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti.

Vali Özkan, Bakan Yardımcısı Gürlek’e ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Hâkim olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütmekteyken 01 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.