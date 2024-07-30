Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 2003 yılında Siirt'te gazi olan Abdullah Anar'ın ailesini makamında kabul etti.

Vali Özkan, devletin tüm kurum ve imkanları ile her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Sizler, sevdiklerinizi vatan, bayrak ve ezan uğruna fedakarca toprağa verdiniz. Bu ulvi göreviniz için minnettarız. Sizlere olan borcumuz büyük, ancak tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.