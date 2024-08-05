Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Boğazlıyan’a bağlı Devecipınar köyünde geleneksel olarak düzenlenen 5'inci Birlik ve Beraberlik Festivali'ne katıldı.

Devecipınar Köyü Muhtarlığı, bu yıl da geleneksel hale gelen “Birlik ve Beraberlik Festivali” düzenledi.

4 Ağustos 2024 Pazar günü Devecipınar köyünde gerçekleşen festivale Vali Mehmet Ali Özkan, Boğazlıyan Kaymakamı Aydın Yanık, Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Yozgat İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin organizatörü ve Devecipınar köyü Muhtarı Mehmet Ünalar, köyde yaşayan ve köy dışında ikamet eden tüm köylülerin festivale katıldıkları için teşekkür ederek, “Birlikteliğimizi pekiştirmek ve köyümüzün kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz bu festivalde hep bir arada olduk” diye konuştu.