Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, piknik alanlarını temiz kullanma konusunda vatandaşları uyardı.

Vali Özkan “Ziyaret edilen piknik alanlarını temiz kullanalım, tabiatı kirletmeyelim” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Lütfen ziyaret ettiğimiz park, bahçe ve piknik alanlarını temiz kullanalım, tabiatı kirletmeyelim, park, bahçe ve piknik alanlarında çöplerimizi çöp poşetlerine bırakalım ve çöp konteynerlerine yerleştirelim. Bu küçük ama önemli adım, çevremizi temiz tutmamıza ve doğayı korumamıza yardımcı olacaktır. Unutmayalım ki, temizlik herkesin sorumluluğudur ve birlikte hareket ederek daha temiz bir çevre oluşturabiliriz.

Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmek için hepimizin üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekmektedir. Bu nedenle, piknik yaparken çevremize ve doğaya karşı duyarlı olalım, temizlik ve çevre koruma bilincimizi her zaman canlı tutalım” ifadelerini kullandı.