Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, valilik binasında vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Bir dizi işlemleri için valiliğe gelen vatandaşlarla karşılaşan Vali Özkan, vatandaşlarla yakından ilgilenerek hal hatır sordu.

Özkan, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek, çözüm odaklı yaklaşımlar sergiledi.

Valilik makamının kapısının her zaman halka açık olduğunu vurgulayan Özkan, "Vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya gelmeye, onların sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.