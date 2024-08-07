Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, esnaf ve sanatkarların faaliyetlerini yakından takip etmeye devam ediyor.

Vali Mehmet Ali Özkan, Tol Çarşı'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafın çay davetini geri çevirmeyen Vali Özkan, vatandaşlar ve esnafla sohbet ederek taleplerini alıp önerilerini dinledi.

Kente yapılacak yeni yatırımlar ve sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması hususunda esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Vali Özkan, şehrin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik yürütülen yoğun programda fırsat buldukça esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini söyledi.