Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, esnaf ve sanatkarların faaliyetlerini yakından takip etmeye devam ediyor.

Çay Davetini Geri Çevirmedi3

Hollanda’dan geldi… Vali Özkan’ı ziyaret etti! Hollanda’dan geldi… Vali Özkan’ı ziyaret etti!

Vali Mehmet Ali Özkan, Tol Çarşı'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çay Davetini Geri Çevirmedi1

Esnafın çay davetini geri çevirmeyen Vali Özkan, vatandaşlar ve esnafla sohbet ederek taleplerini alıp önerilerini dinledi.

Çay Davetini Geri Çevirmedi2

Kente yapılacak yeni yatırımlar ve sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması hususunda esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Vali Özkan, şehrin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik yürütülen yoğun programda fırsat buldukça esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini söyledi.

Muhabir: Alpaslan Demir