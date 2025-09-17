Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşların taleplerine çözüm üretmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmelerde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Özkan, iletilen sorunları dikkatle dinleyerek vatandaş merkezli bir anlayışla değerlendirmelerde bulunuyor.

Vatandaşların sıkıntılarını hassasiyetle ele alan Vali Özkan, ilgili kurum ve yetkililere gerekli talimatları vererek sorunların çözümü için hızlıca harekete geçilmesini sağlıyor.