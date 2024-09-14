Vali Özkan, doğaya verilen zararların gelecek nesiller üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirterek, temizliğin toplumsal bir sorumluluk olduğunu hatırlattı.

Vali Özkan, çevre temizliği konusunda yaptığı açıklamada, "Ziyaret edilen piknik alanlarını temiz kullanalım, tabiatı kirletmeyelim" diyerek vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı. Özkan, park, bahçe ve piknik alanlarında yapılan aktivitelerin ardından geride çöp bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, çevrenin korunmasının sadece bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Açıklamasında, “Lütfen ziyaret ettiğimiz park, bahçe ve piknik alanlarını temiz kullanalım, tabiatı kirletmeyelim. Bu alanlarda çöplerimizi çöp poşetlerine koyarak, çöp konteynerlerine yerleştirelim. Bu küçük ama önemli adım, çevremizi temiz tutmamıza ve doğayı korumamıza büyük katkı sağlayacaktır. Unutmayalım ki, temizlik herkesin sorumluluğudur ve birlikte hareket ederek daha temiz bir çevre oluşturabiliriz” ifadelerini kullanan Vali Özkan, çevre bilincinin topluma aşılanması gerektiğinin altını çizdi.

Vali Özkan ayrıca, temiz bir çevre bırakmanın gelecek nesiller için büyük bir sorumluluk olduğuna işaret ederek, “Gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakabilmek için hepimizin üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekmektedir. Bu nedenle, piknik yaparken çevremize ve doğaya karşı duyarlı olalım, temizlik ve çevre koruma bilincimizi her zaman canlı tutalım” dedi.

Özkan, doğanın insanlar için en değerli miras olduğunu belirterek, "Doğayı korumak, sadece bizler için değil, çocuklarımızın geleceği için de büyük bir sorumluluktur" diye ekledi.