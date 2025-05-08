Yozgat Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Muslubelen Uygulama Noktası'nı ziyaret ederek trafik denetimlerine katıldı.

Sürücülerle tek tek konuşan Vali Özkan, araçlarıyla seyahat eden vatandaşlara hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sürücülere iyi yolculuklar dileyen Vali Özkan, “Kazaların önlenmesi için alınan tedbirlere uyulması hayati önem taşıyor. Sürücülerimizden özellikle hız kurallarına ve emniyet kemeri kullanımına dikkat etmelerini rica ediyorum” dedi.

Vali Özkan, uygulama noktasında görev yapan emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin Trafik Haftası’nı da kutladı.

Özkan, trafik güvenliğinin sağlanması için özveriyle çalışan tüm ekiplerin hafta boyunca sürücülere yönelik bilgilendirme ve denetim çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Etkinlikler kapsamında sürücülere trafik kurallarına ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve emniyet kemerinin önemine dikkat çekildi. Ayrıca uygulama noktasında çocuklara da trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yozgat genelinde Trafik Haftası boyunca trafik güvenliği konusunda farkındalık artırıcı etkinliklerin devam edeceği bildirildi.