Vali Mehmet Ali Özkan, 1992 yılında Tunceli/Pülümür'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Akif Karabulut'un Fakıbeyli köyünde ikamet eden ailesine ziyarette bulundu.

Vali Özkan, şehit Akif Karabulut'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Şehitliğin İslam dininde en yüce makamlardan biri olduğunu belirten Vali Özkan, “Şehit ailelerinin kıymetli ve özel insanlar olduğunu kaydeden Vali Kaldırım, görev süreci içerisinde şehit aileleri ile randevusuz bir şekilde mesai saati gözetmeksizin görüşerek, sürekli onlarla diyalog içerisinde olmanın en öncelikli görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Vali Özkan; “Şehitlerimiz bizim milletimizin kahramanları, bizlerin en kıymetli değerlerimizdir. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları bizim emanetlerimizdir. Şehitlerimizin aileleri tabi ki acılarını yaşıyorlar, bu acıları tamamıyla ortadan kaldırmak mümkün değil ama en azından başka bazı sıkıntılar yaşamamaları için devlet olarak elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz. Baş tacımız, Devletimizin en kıymetli varlıkları olarak gördüğümüz aziz şehitlerimizin ailelerine Devletimizin tüm kapıları daima açıktır. Ben de ailemle birlikte her zaman, her fırsatta şehit aileleriyle birlikte olmaya çalışıyorum. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler ihsan eylesin. Şehitlerimize de rahmetiyle muamele etsin. Bu vesileyle şehitlerimizin anne babalarına, eşlerine ve çocuklarına bir defa daha Allah’tan sabır diliyorum” dedi. Alpaslan Demir