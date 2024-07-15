Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, il protokolü ile birlikte 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı önünde şehit edilen Özel Harekat Polisi Mustafa Aslan'ın ailesini evinde ziyaret etti.

Vali Özkan ziyarette, “Şehidin kahramanlığını ve ailelerinin fedakârlığını aziz milletimiz asla unutmayacak” dedi.

MUSTAFA ASLAN KİMDİR?

Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda geçici görevde olan Mustafa Aslan’ın asıl görev yeri Tokat’tı. Ankara’daki beşinci gününde şehit olan Aslan, FETÖ’nün hain askerleri tarafından daireye atılan ikinci bombada şehit düştü.

47 yaşındaki Yozgatlı Şehit Mustafa Aslan, evli ve 3 erkek çocuk babasıydı. Asıl görev yeri Tokat Özel Harekât Daire Başkanlığı olan ve 6 ay süre ile eğitmen olarak Ankara’ya gönderilen Aslan, darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda bulunuyordu. İlk bomba atıldığı saatlerde sadece bir kere erkek kardeşiyle konuşabilen Aslan, kardeşine, “şerefsiz Fetullahçılar şu an burayı bombalıyorlar, ben sizi ararım” diyebilmişti. Şehit Murat Aslan, bir daha kimse ile iletişime geçemedi. Şehit Mustafa Aslan’ın cenazesi Yozgat Şehitliği’ne defnedildi.