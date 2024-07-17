Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 2021 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak’ın ailesini makamında misafir etti.

Vali Özkan, şehide Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyerek, devletin tüm kurum ve imkanları ile şehit ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, "Sizler, sevdiklerinizi vatan, bayrak ve ezan uğruna fedakarca toprağa verdiniz. Bu ulvi göreviniz için minnettarız. Sizlere olan borcumuz büyük, ancak tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.