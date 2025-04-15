Vali Mehmet Ali Özkan, Sırbistan’da düzenlenen ISF Okul Sporları Dünya Şampiyonası’nda Yıldızlar Paraswimming 50 metre kurbağalama kategorisinde dünya şampiyonu olan Kerim Duyar ile antrenörü Fatih Özdemir’i ağırladı.

Ziyarette, şampiyon sporcunun ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur ile Spor Hizmetleri Müdürü Özgür Akgün de yer aldı.

Vali Özkan, genç sporcunun elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kerim Duyar’ı ve antrenörünü tebrik etti. Özkan, sporcunun azmi ve gayretiyle önemli bir başarıya imza attığını belirterek, çalışmalarında kendilerine başarılar diledi.