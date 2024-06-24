Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, valilik personeli ile tek tek bayramlaşarak, aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu daha nice bayramlara erişmeleri temennisinde bulundu.

Bayramlaşma programına iştirak eden personel ile tek tek bayramlaşan Vali Özkan; insanları günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştırarak birbirine yakınlaştıran bayram günlerinin toplumda umut, sevgi, birlik ve beraberliği pekiştirdiğine değindi.

Bu güne kadar el birliği ile yaşatılan birliktelik kültürünün en güzel örneklerinden birinin sergilendiği bayramlaşma törenine katılan tüm vatandaşlara teşekkür ettiğini belirten Vali Özkan, “Sevgi, saygı, hoşgörü ve huzur ortamının hakim olduğu bir dünya temennisiyle tüm vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyorum” dedi.