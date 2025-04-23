Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını kentte sürdüren Özel Sporcular Judo Milli Takımı’nı makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, sporculara başarı dileklerini ileten Vali Özkan, Yozgat’ta böyle kıymetli misafirleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ziyarete, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur ile antrenörler de katıldı.

Heyet, milli takımın hazırlıkları ve hedefleri hakkında Vali Özkan’a bilgi verdi.

Özel sporcuların azim ve başarılarının takdire şayan olduğunu vurgulayan Özkan, “Sporcularımızın Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, şimdiden kendilerine başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.