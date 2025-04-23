Yozgat Şehir Hastanesinde anlamlı kahvaltı programı Yozgat Şehir Hastanesinde anlamlı kahvaltı programı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını kentte sürdüren Özel Sporcular Judo Milli Takımı’nı makamında kabul etti.

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Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, sporculara başarı dileklerini ileten Vali Özkan, Yozgat’ta böyle kıymetli misafirleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

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Ziyarete, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur ile antrenörler de katıldı.

Heyet, milli takımın hazırlıkları ve hedefleri hakkında Vali Özkan’a bilgi verdi.

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Özel sporcuların azim ve başarılarının takdire şayan olduğunu vurgulayan Özkan, “Sporcularımızın Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, şimdiden kendilerine başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Alpaslan Demir