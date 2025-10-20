Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ildeki mahalle ve köy muhtarlarını makamında kabul ederek günlerini kutladı.

Vali Özkan, muhtarlığın Türk idari yapısının en köklü unsurlarından biri olduğuna işaret ederek, “Muhtarlık müessesesi; yerel demokrasimizin en eski örneklerinden biri olup, köy ve mahallelerde kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve takip edilmesinde kritik bir rol üstlenmektedir. Muhtarlarımız, görev yaptıkları bölgelerdeki sorun ve talepleri tespit ederek, yapılacak kamu hizmetlerinin daha verimli şekilde yerine getirilmesinde önemli bir görev üstlenmektedir” dedi.

Vali Özkan, muhtarlığın yalnızca idari bir görev olmadığını, aynı zamanda vatandaş ile devlet arasında güçlü bir iletişim kanalı olduğunu vurguladı. Özkan, “Yönetim anlayışımızda vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğu anda başvuracakları ilk kapılardan biri muhtarlık müessesesidir. Muhtarlarımız, vatandaşlarımız ile kamu kurumları arasında köprü vazifesi görerek yürütülen çalışmalarda önemli bir fonksiyon üstlenmektedir” ifadelerini kullandı.

Muhtarların köy ve mahallelerde kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasında kilit rol oynadığını belirten Vali Özkan, gayretli çalışmalarının yerel yönetimlerin başarısında belirleyici olduğunu ifade etti.

Son olarak tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Özkan, açıklamasını, “Bu vesileyle, kamu hizmetinin köylerimize ve mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasında büyük emek veren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” sözleriyle tamamladı.