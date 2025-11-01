Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından kadınlara yönelik düzenlenen “Muhabbet Meclisi” programına katıldı.

Vali Özkan Kadınlar Için Düzenlenen Etkinliğe Katıldı! (3)

TÜGVA Yozgat İl Temsilciliğinde gerçekleştirilen programda, kadınlara yönelik manevi, sosyal ve kültürel içerikler ele alındı. Programın her hafta düzenlenerek farklı konukların ağırlandığı belirtildi.

Vali Özkan Kadınlar Için Düzenlenen Etkinliğe Katıldı! (4)

Arzu Özkan, etkinlikte gönüllüler ve katılımcılarla sohbet ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Kadınların sosyal hayata katılımını güçlendiren faaliyetlerin önemine dikkat çeken Özkan, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhabir: Selma Şahin