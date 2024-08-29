İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat dahil 81 il valilileri ile Video Konferans Sistemi üzerinden toplantı gerçekleştirdi.
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve okul güvenliği tedbirleri konulu Video Konferans Sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katıldı.
Toplantıya Vali Mehmet Ali Özkan’ın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Arun katıldı.
Muhabir: Alpaslan Demir